У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую сам??у с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистоподна ли самка?
Биология
У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую сам??у с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистоподна ли самка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, ее генотип: Аа, => Аа*аа=> аа- голубой щенок в потомстве Если бы она была гомозиготна, то потомство было бы коричневое все 100%.
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