С какой силой притягиваются два тела массой 6кг и 20кг ,находящиеся на расстоянии 2 ??м друг от друга
Физика
С какой силой притягиваются два тела массой 6кг и 20кг ,находящиеся на расстоянии 2 ??м друг от друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2см = 0.02м2) F = G (m1+m2) : r^2 F = (6.67*10^-11) * (26) * 0.0004 = 69.368*(10^-14)
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