С какой силой притягиваются два тела массой 6кг и 20кг ,находящиеся на расстоянии 2 ??м друг от друга

Физика

С какой силой притягиваются два тела массой 6кг и 20кг ,находящиеся на расстоянии 2 ??м друг от друга

Автор: Гость