Соотнеси схемы и предложения . Это поможет тебе поставить пропущеные знаки препинания .
Русский язык
Соотнеси схемы и предложения . Это поможет тебе поставить пропущеные знаки препинания .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3-предл 2-2предл 3-4 4-1
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