Что такое спирты ? какова общая формула спиртов ?
Химия
Что такое спирты ? какова общая формула спиртов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула C nH2n+1 OH Спиртами называют производные углеводородов, содержащие группу (или несколько групп) -OH, называемую гидросильной группой или гидросилом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
"В процессе интеграции в глобальную экономику Россия рискует потерять свой сувер??нитет, так как целый отрасли экономики могут оказаться под контро...
Математика
Английский язык
Русский язык
Математика