Помогите пожалуйста выполните по таблице Имя животного чем питается где живёт
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Помогите пожалуйста выполните по таблице Имя животного чем питается где живёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя животного чем питается? Где живёт? Медведь. Рыбой,мёдом В лесу,
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