ДАЮ 30 БАЛОВ Площадь круга равна 112. Найдите площадь сектора этого круга,централь??ый угол которого равен 45°! ∑С РЕШЕНИЕМ≥ ПОЖАЛУЙСТА
Геометрия
ДАЮ 30 БАЛОВ Площадь круга равна 112. Найдите площадь сектора этого круга,централь??ый угол которого равен 45°! ∑С РЕШЕНИЕМ≥ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся площадь 112. Полный угол круга равен 360 градусов. Найдем площадь сектора с углом 90 градусов. 360/90=4, следовательно такой сектор будет составлять 1/4 часть полного круга. Тогда его площадь будет равна 112/4=28. Теперь заметим, что угол в 45 градусов ровно в 2 раза меньше угла в 90 градусов, а значит, площадь такого сектора будет в 2 раза меньше площади сектора с углом 90 градусов. 28/2=14.
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