Помогите плиз напиши сочинение-рассуждение кто может совершит подвиг 15-20 придлож??ний

Гость: Гость:

Подвиг в наши дни может совершить любой человек. Например, спасти собаку,но смотря для кого и как ты совершишь этот подвиг. Например, если ты делаешь подвиг только для славы то это не подвиг. Подвиг- это когда человек совершает хороший поступок бескорыстно.