Помогите плиз номер 41

Гость: Гость:

Для начала найдем сколько проходил лыжник каждый день (Это не обязательно писать в решении, я расписываю это для того чтобы вы поняли ход решениия c; ))) 1 день: 48км * 2\24 = 4км 2 день: 48км * 5\24 = 10км 3 день: 48км* 6\24 = 12км 4 и 5 день: 0км 6 и 7 день: 50 - 12 - 10 - 4 =24км РЕШЕНИЕ: а) За первые 3 дня : 4 + 10 + 12 = 26км Это : б)4 + 10 + 12 = 26км в)Так как за первые 3 дня он прошел , то за последние 2 ему осталось пройти г)За последних 2 дня он прошел: 50 - 12 - 10 - 4 =24км