Помогите плиз номер 41

Математика
Помогите плиз номер 41
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем сколько проходил лыжник каждый день (Это не обязательно писать в решении, я расписываю это для того чтобы вы поняли ход решениия c; ))) 1 день: 48км * 2\24 = 4км 2 день: 48км * 5\24 = 10км 3 день: 48км* 6\24 = 12км 4 и 5 день: 0км 6 и 7 день: 50 - 12 - 10 - 4 =24км РЕШЕНИЕ: а) За первые 3 дня : 4 + 10 + 12 = 26км Это :  б)4 + 10 + 12 = 26км в)Так как за первые 3 дня он прошел  , то за последние 2 ему осталось пройти  г)За последних 2 дня он прошел: 50 - 12 - 10 - 4 =24км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какое количество семян в плоде фасоли и пшеницы?
Ответить
Русский язык
Помоги ребятам выполнить задание. Образуй краткую форму прилагательных в мужском роде. Вежливый!!! пж 30 баллов
Ответить
Литература
Какими произведениями можно еще дополнить раздел люби живое
Ответить
Геометрия
Диагональ прямоугольника АВСД равна 16, угол СВД равен а. Нати сторону ВС
Ответить
Обществознание
Напишите не менее 3 плюсов и 3 минусов на счёт владения водительским удостоверением в 14 лет.
Ответить