Помогите плиз. Объясни смысл выражений : громко на словах- крепко задуматься-
Литература
Помогите плиз. Объясни смысл выражений : громко на словах- крепко задуматься-
Ответ(ы):
Гость:
Болтун а на деле пуст Серьёзно подумать
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