Помогите плиз. Объясни смысл выражений : громко на словах- крепко задуматься-

Литература
Помогите плиз. Объясни смысл выражений : громко на словах- крепко задуматься-
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Автор: Гость
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Гость:
Болтун а на деле пуст                                                                                        Серьёзно подумать
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