Помогите плиз,ребят! Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч.На разгон он тратит 6 с.Определите ускорение и расстояние,пройденное самолетом при разгоне.

Физика

Помогите плиз,ребят! Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч.На разгон он тратит 6 с.Определите ускорение и расстояние,пройденное самолетом при разгоне.

Автор: Гость