Помогите плиз,ребят! Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч.На разгон он тратит 6 с.Определите ускорение и расстояние,пройденное самолетом при разгоне.

Физика
Помогите плиз,ребят! Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч.На разгон он тратит 6 с.Определите ускорение и расстояние,пройденное самолетом при разгоне.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скоростьV = Vo + atначальная скорость Vo = 0тогдаV = atV = 172,8км/ч = 48м/сt = 6сускорение: а = V:t = 48:6 = 8м/с²расстояние при нулевой начальной скоростиS = 0,5at²S = 0,5·8·6² = 144мОтвет: ускорение равно 8м/с², длина пути разгона 144м

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?
Ответить
Математика
2/3-5/9 сколько будет и как пощитать
Ответить
Математика
Помоги с условием 222 и с 223
Ответить
Математика
Пж решите задачу умоляю!!! задача(г)
Ответить
Английский язык
Подбирите пожалуйста отрицательные и вопросительные к словам: She can swim You mus do home every day He should read books Заранее спасибо
Ответить