Помогите плиз,ребят! Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч.На разгон он тратит 6 с.Определите ускорение и расстояние,пройденное самолетом при разгоне.
Физика
Помогите плиз,ребят! Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч.На разгон он тратит 6 с.Определите ускорение и расстояние,пройденное самолетом при разгоне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скоростьV = Vo + atначальная скорость Vo = 0тогдаV = atV = 172,8км/ч = 48м/сt = 6сускорение: а = V:t = 48:6 = 8м/с²расстояние при нулевой начальной скоростиS = 0,5at²S = 0,5·8·6² = 144мОтвет: ускорение равно 8м/с², длина пути разгона 144м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?
Математика
Математика
Математика