В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?
Математика
В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*9=36 газет 36-9=27 газет продали больше чем журналов
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Подбирите пожалуйста отрицательные и вопросительные к словам: She can swim You mus do home every day He should read books Заранее спасибо