В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?

Математика

В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?

Автор: Гость