В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?

Математика
В киоске за день продали 9 журналов,а газет в 4 раза больше.На сколько больше продали газет,чем журналов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*9=36 газет 36-9=27 газет продали больше чем журналов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2/3-5/9 сколько будет и как пощитать
Ответить
Математика
Помоги с условием 222 и с 223
Ответить
Математика
Пж решите задачу умоляю!!! задача(г)
Ответить
Английский язык
Подбирите пожалуйста отрицательные и вопросительные к словам: She can swim You mus do home every day He should read books Заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Игра «Весёлые превращения». Подберите к данным словам такие слова, в которых подч??ркнутые буквы обозначают мягкие звуки. Угол, мал, лук, мол, кон,...
Ответить