Помогите плиз тема рунические войны надо назвать 3 личности,3события,3крылатых выражения! Помогите пожалуйста очень надо!!!!

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Помогите плиз тема рунические войны надо назвать 3 личности,3события,3крылатых выражения! Помогите пожалуйста очень надо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 личности-Гамилькар Барка,Ганибал Барка, Гней корнелий сципион африканский. 3 события- осада карфагена, битва при каннах, поход через альпы, помню только два крылатое выражение- "карфаген должен быть уничтожен" и "мы их покараем"
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