Помогите плиз тема рунические войны надо назвать 3 личности,3события,3крылатых выражения! Помогите пожалуйста очень надо!!!!

Гость: Гость:

3 личности-Гамилькар Барка,Ганибал Барка, Гней корнелий сципион африканский. 3 события- осада карфагена, битва при каннах, поход через альпы, помню только два крылатое выражение- "карфаген должен быть уничтожен" и "мы их покараем"