Помогите плиз!!! вопрос 1 что означает термин земельная лихорадка? 2 каким образом лесные полосы и искусственные водоёмы спасают землю от пыльных бурь? Помогите мне пожалуйста

География
Помогите плиз!!! вопрос 1 что означает термин земельная лихорадка? 2 каким образом лесные полосы и искусственные водоёмы спасают землю от пыльных бурь? Помогите мне пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
общий неспецифический типовой патологический процесс, наиболее яркий компонент продромального синдрома, пример продолжительного гиперметаболического «противостояния» неблагоприятным факторам внешней среды, одним из признаков которого является повышение температуры тела. Цель гиперметаболического противостояния — интенсифицировать использование энергии, сдержать масштабы альтерации, создать неблагоприятные условия для размножения патогенов, потенцировать действие стрессорных и иммунных стереотипов защиты.Лихорадка возникла и закрепилась в филогенезе как защитно-приспособительная реакция.
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