Помогите плизз изменить слово на правильное

Английский язык
Помогите плизз изменить слово на правильное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. backpack 2. desk 3. perhaps
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