Помогите подчеркни грамматические основы сколько их напиши полный ответ предлож??ния:на красивой,цветочной поляне слышно жужжанье пчёл,коробка конфет лежала на столе,я решила её сташить,на столе лежала миска каши,я хотела поест...

Русский язык
Помогите подчеркни грамматические основы сколько их напиши полный ответ предлож??ния:на красивой,цветочной поляне слышно жужжанье пчёл,коробка конфет лежала на столе,я решила её сташить,на столе лежала миска каши,я хотела поесть варенья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматические основы: слышно подлежащее жужжание сказуемное,коробка лежала,я решила,миска лежала, я хотела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5 целых три восьмых минус 3 целых пять шестых ( нужен ответ)
Ответить
Другие предметы
Какие есть фамилии похожие на птицу( домашнюю) или просто на какую-то птицу? приме??ов приведите пожалуйста не мало с 5 и выше
Ответить
Математика
Длина какого отрезка равна 4 см составь план работы подчеркниответ ma,mb,mc ,mk проверь себя выполни измерения
Ответить
История
Расскажите про все 4 крестовых похода дата участники цели направление резу??ьтат
Ответить
Алгебра
(а+в)(а+в-14)+49 Очень надо на завтра!!!!!
Ответить