Помогите подчеркни грамматические основы сколько их напиши полный ответ предлож??ния:на красивой,цветочной поляне слышно жужжанье пчёл,коробка конфет лежала на столе,я решила её сташить,на столе лежала миска каши,я хотела поест...
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Помогите подчеркни грамматические основы сколько их напиши полный ответ предлож??ния:на красивой,цветочной поляне слышно жужжанье пчёл,коробка конфет лежала на столе,я решила её сташить,на столе лежала миска каши,я хотела поесть варенья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматические основы: слышно подлежащее жужжание сказуемное,коробка лежала,я решила,миска лежала, я хотела.
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