Помогите подчеркни грамматические основы сколько их напиши полный ответ предлож??ния:на красивой,цветочной поляне слышно жужжанье пчёл,коробка конфет лежала на столе,я решила её сташить,на столе лежала миска каши,я хотела поест...

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Помогите подчеркни грамматические основы сколько их напиши полный ответ предлож??ния:на красивой,цветочной поляне слышно жужжанье пчёл,коробка конфет лежала на столе,я решила её сташить,на столе лежала миска каши,я хотела поесть варенья

Автор: Гость