Помогите подготовить сочинение на тему "весна" , художественная литература ,испол??зовать эпитет

Гость: Гость:

Эту фразу Д.Э.Розенталя я понимаю так: эпитеты позволяют нам более ярко характеризовать свойства, качества предмета или явления и тем самым обогащают содержание текста. Приведу примеры из книги Г.Андреева. Во-первых, в предложении 20 писатель, вспоминая случай на море, используя эпитет «внимательно-ласковый» взгляд, помогает нам увидеть отца мальчика как уверенного, спокойного, надежного человека.Во-вторых, в предложении 2 эпитеты помогают автору точно и красочно описать морскую бухточку, которую окружают «скалистые» горы, «бирюзовое» море.Таким образом, могу сделать вывод, что прав был Д.Э.Розенталь, утверждая, что «изобразительные эпитеты живо и наглядно рисуют предметы и действия и дают нам возможность увидеть их такими, какими их видел писатель, создавая произведение».