Помогите подготовить сочинение на тему "весна" , художественная литература ,испол??зовать эпитет
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Помогите подготовить сочинение на тему "весна" , художественная литература ,испол??зовать эпитет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту фразу Д.Э.Розенталя я понимаю так: эпитеты позволяют нам более ярко характеризовать свойства, качества предмета или явления и тем самым обогащают содержание текста. Приведу примеры из книги Г.Андреева. Во-первых, в предложении 20 писатель, вспоминая случай на море, используя эпитет «внимательно-ласковый» взгляд, помогает нам увидеть отца мальчика как уверенного, спокойного, надежного человека.Во-вторых, в предложении 2 эпитеты помогают автору точно и красочно описать морскую бухточку, которую окружают «скалистые» горы, «бирюзовое» море.Таким образом, могу сделать вывод, что прав был Д.Э.Розенталь, утверждая, что «изобразительные эпитеты живо и наглядно рисуют предметы и действия и дают нам возможность увидеть их такими, какими их видел писатель, создавая произведение».
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