Помогите,подобрать числа так,чтобы получились верные равенства. 40=6*?+?, 50=8*?+?,60=7*?+?,35=4*?+?,54=9*?+?,71=8*?+?.
Математика
Помогите,подобрать числа так,чтобы получились верные равенства. 40=6*?+?, 50=8*?+?,60=7*?+?,35=4*?+?,54=9*?+?,71=8*?+?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40=6*6+4 50=8*6+2 60=7*8+4 35=4*8+3 54=9*6+0 71=8*8+7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Помогите придумать ТОЛЬКО начало для сочинения. Согласны ли вы с утверждением, чт?? только вера в добро и чуда является единственной опорой духовно...
Русский язык
Обозначьте в тексте обособленные члены предложения (просто напишите их,обозначу ??ама,пожалуйста!!) Я сидел на лафете с зажатым в коленях караби...