Помогите попугай целый день лежит ели дышит , что с ним ? можно ли его вылечить заранее спасибо
Биология
Помогите попугай целый день лежит ели дышит , что с ним ? можно ли его вылечить заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он наверное уже умер,но можно развести угольньные таблетки и покапать. если не помогло мне жаль он умер
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