Сочинение-рассуждения "Книга -наш друг и советчик" плз

Гость: Гость:

Книга-наш друг и советчик.В ней мы находим новую информацию или прочтем интересный рассказ про животных или про реальную жизнь.В книге мы может узнать человека его характер и т.д. Я считаю книгу другом потому-что: Есть люди (дети)у которых нет друзей или родственников. Когда читаешь книгу заводишь воображаемых друзей и представляешь себя рядом с этими друзьями. Я делаю вывод книга лучше чем компьютер,телефон планшет и т.д В компьютерный играх мы не узнаем нечего полезного,а книги учат нас добру,а так же развивает мышление.