Основной фактор ,регулирующий сезонные циклы у большинства растений и животных э??о изменение
Биология
Основной фактор ,регулирующий сезонные циклы у большинства растений и животных э??о изменение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение Продолжительности дня и изменение температуры.
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