Помогите пожаллуйс!!из 3 кг. зерна получают 2 кг.400 грамм муки. сколько зерна нужно в??ять, чтобы получить 20 кг. муки. ......,спасибо

Математика

Помогите пожаллуйс!!из 3 кг. зерна получают 2 кг.400 грамм муки. сколько зерна нужно в??ять, чтобы получить 20 кг. муки. ......,спасибо

Автор: Гость