Помогите пожаллуйс!!из 3 кг. зерна получают 2 кг.400 грамм муки. сколько зерна нужно в??ять, чтобы получить 20 кг. муки. ......,спасибо
Математика
Помогите пожаллуйс!!из 3 кг. зерна получают 2 кг.400 грамм муки. сколько зерна нужно в??ять, чтобы получить 20 кг. муки. ......,спасибо
Ответ(ы):
Гость:
15450 грамм муки получили
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