Помогите СРОЧНО нужно составить план по 1 главе текста кладовая солнца про Митраш?? даю 25 баллов

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Помогите СРОЧНО нужно составить план по 1 главе текста кладовая солнца про Митраш?? даю 25 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
«Кладовая солнца» - «сказка-быль.  - знакомство  - вспоминания  - поход за клюквой  - ссора  - соблазн клюквы (у Наташи) - братец тонет  - убийство (волка)  - спасение  - счасливый конец
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