Помогите СРОЧНО нужно составить план по 1 главе текста кладовая солнца про Митраш?? даю 25 баллов
Русский язык
Помогите СРОЧНО нужно составить план по 1 главе текста кладовая солнца про Митраш?? даю 25 баллов
Ответ(ы):
Гость:
«Кладовая солнца» - «сказка-быль. - знакомство - вспоминания - поход за клюквой - ссора - соблазн клюквы (у Наташи) - братец тонет - убийство (волка) - спасение - счасливый конец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Разделить на три группы льдина дождь больница деревья медведь альбом здоровье об??зьяна декабрь коньки играть шалунья
Биология
Математика
Юра подарил одному товарищу 7 значков, другому 8 значков, и у него осталось 45 значков. Сколько значков было у Юры