Помогите СРОЧНО нужно составить план по 1 главе текста кладовая солнца про Митраш?? даю 25 баллов

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Помогите СРОЧНО нужно составить план по 1 главе текста кладовая солнца про Митраш?? даю 25 баллов

Автор: Гость