Разделить на три группы льдина дождь больница деревья медведь альбом здоровье об??зьяна декабрь коньки играть шалунья
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Разделить на три группы льдина дождь больница деревья медведь альбом здоровье об??зьяна декабрь коньки играть шалунья
Ответ(ы):
Гость:
1)Льдина.дождь.медведь.декабрь.коньки 2)больница.здоровье 3)шалунья играть обезьяна альбом
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