Помогите пожалуйста: 1. I am a good doctor, … ? A) aren’t B) am not I C) don’t I D) didn’t I 2. Jim bought a new car yesterday, … ? A) doesn’t he B) didn’t he C) don’t he D) won’t he 3. Ann couldn’t find her bo...
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Помогите пожалуйста: 1. I am a good doctor, … ? A) aren’t B) am not I C) don’t I D) didn’t I 2. Jim bought a new car yesterday, … ? A) doesn’t he B) didn’t he C) don’t he D) won’t he 3. Ann couldn’t find her book, … ? A) couldn’t she B) couldn’t her C) could she D) can she 4. Mike is the … pupil in the class. A) good B) better C) best D) bad
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