ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!!!! #861,862 решить с помощью уравнения. В номере 862 ответ 190. НУЖНО РЕШЕНИЕ ЗА 6 КЛАСС
Математика
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!!!! #861,862 решить с помощью уравнения. В номере 862 ответ 190. НУЖНО РЕШЕНИЕ ЗА 6 КЛАСС
Ответ(ы):
Гость:
#862 x+y=348 y = 6 + 0,8x из этой системы находим x, y, подставляя одну переменную в другое уравнение y=348-x y=6+0,8x 348-x=6+0,8x 1,8x=342 x=342/1,8=190 #861 x - кол-во книг на 1ой полке и 2ой полке первоначально (x-18)*3=x+18 3x-54=x+18 2x=72 x=36 книг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ёмаё!!!!!!!! Решите задачку........ З однієї ділянки поля зібрали 192т8ц ка ртоплі,а з др??гої у 2 рази меньше .Усю картоплю відправили в магаз...
Математика
Русский язык
Математика
Длина окружности 3,5 дм. Чему равна длина второй окружности , у которой диаметр составляет 5/7 диаметра первой окружности?
Қазақ тiлi