Пожалуйста, помогите решить 1,4,5.

Математика
Пожалуйста, помогите решить 1,4,5.
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Ответ(ы):
Гость:
F*(2), f*(x)=12    * 1=12 f*(2)=12 =12=0,5
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