Помогите пожалуйста 1 курс тема : выражение с дробным показателем заменить корне??

Математика
Помогите пожалуйста 1 курс тема : выражение с дробным показателем заменить корне??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6/5 ( т.к. степень 1/2 представляет собой корень второй степени, а т.к. минус 1/2, то мы ещё переворачиваем дробь, т.е. корень из (36/25) 2. 0,09 ,т.к. (0,3 ^3)^(2/3) = 0,3 ^ (3*2/3) = 0,3 ^2 = 0,09 3. 4-2+3 = 5 4.  4+8 - 64-5 = -57
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