Считается что скорость автомобиля при разгоне
Физика
Считается что скорость автомобиля при разгоне
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Гость:
Увеличивается при этом ускорение совпадает по направлению с направлением скопрости
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