ХОЧУ ПРАВИЛЬНО ВЫЧИСЛЯТЬ ПРОЦЕНТЫ

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Есть 100% , это самое большое число в задаче (примере) , если сказано (например) 15 это 3% , то 15 надо поделить на 3 , будет 5 . 5 это 1% . Если мы 5 *100 , то мы получим 100% , в данном случае это 500