ХОЧУ ПРАВИЛЬНО ВЫЧИСЛЯТЬ ПРОЦЕНТЫ
Математика
ХОЧУ ПРАВИЛЬНО ВЫЧИСЛЯТЬ ПРОЦЕНТЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 100% , это самое большое число в задаче (примере) , если сказано (например) 15 это 3% , то 15 надо поделить на 3 , будет 5 . 5 это 1% . Если мы 5 *100 , то мы получим 100% , в данном случае это 500
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Если периметр прямоугольника 180 см, а одна сторона меньше в 6 раз. сколько будет каждая сторона прямоугольника
Математика
А) выразите в сантиметрах и милиметрах: 5,3 см; 54,8 см; 4,6 см. б) выразите в киллограмма?? и граммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.