Помогите пожалуйста!!!! (2-√15)(2+√15)
Математика
Помогите пожалуйста!!!! (2-√15)(2+√15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-√15)(2+√15)= 4+2√15-2√15-15=4-15=-11
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