Ванна имеет 4 краны. Если открыть их все, то она наполнится за 4 часа. Первый, второй и третий краны наполняют ее за 5 часов, второй, третий и четвертый – за 6 часов. За какое время наполнится ванна, если открыть первый и четве...
Математика
Ванна имеет 4 краны. Если открыть их все, то она наполнится за 4 часа. Первый, второй и третий краны наполняют ее за 5 часов, второй, третий и четвертый – за 6 часов. За какое время наполнится ванна, если открыть первый и четвертый краны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-4=1 4+1=5 это в 1-ом классе проходят
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