Ванна имеет 4 краны. Если открыть их все, то она наполнится за 4 часа. Первый, второй и третий краны наполняют ее за 5 часов, второй, третий и четвертый – за 6 часов. За какое время наполнится ванна, если открыть первый и четве...

Математика

Ванна имеет 4 краны. Если открыть их все, то она наполнится за 4 часа. Первый, второй и третий краны наполняют ее за 5 часов, второй, третий и четвертый – за 6 часов. За какое время наполнится ванна, если открыть первый и четвертый краны?

Автор: Гость