Помогите выполнить лабораторную работу по биологии. "Изменение размера зрачка" 1. Вам нужно закрыть глаза и резко открыть их, сделать вывод. 2. Посмотреть на свет, потом так же сравнить размер зрачка. 3. На основе этого, п...
Биология
Помогите выполнить лабораторную работу по биологии. "Изменение размера зрачка" 1. Вам нужно закрыть глаза и резко открыть их, сделать вывод. 2. Посмотреть на свет, потом так же сравнить размер зрачка. 3. На основе этого, постройте вывод про изменение размера зрачка. 4. Составьте строение рефлекторной дуги, исходя из вышеперечисленных пунктов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. изменение радиуса зрачка от большого до малого а затем от малого к норме 2. изменение радиуса от нормального к малому 3. В ходе выполнения работы можно сделать вывод, что размер радиуса зрачка зависит от реакции на количество поступления света и его интенсивности
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