Помогите выполнить лабораторную работу по биологии. "Изменение размера зрачка" 1. Вам нужно закрыть глаза и резко открыть их, сделать вывод. 2. Посмотреть на свет, потом так же сравнить размер зрачка. 3. На основе этого, п...

Гость: Гость:

1. изменение радиуса зрачка от большого до малого а затем от малого к норме 2. изменение радиуса от нормального к малому 3. В ходе выполнения работы можно сделать вывод, что размер радиуса зрачка зависит от реакции на количество поступления света и его интенсивности