Республика Беларусь - государство в Восточной Европе. граничит с польшей , литвой, латвией, россией, украиной. столица- город Минск . он расположен приблизительно на той же широте, что Гамбург и Дублин. областные центры- Минск,...
Русский язык
Республика Беларусь - государство в Восточной Европе. граничит с польшей , литвой, латвией, россией, украиной. столица- город Минск . он расположен приблизительно на той же широте, что Гамбург и Дублин. областные центры- Минск,гомель, Витебск, Могилев, гродно, Брест. написать название городов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беларусь - Барановичи || Барань || Белоозёрск || Березино || Берёза || Берёзовка || Бобруйск || Борисов || Браслав || Брест || Буда-Кошелёво || БыховВасилевичи || Верхнедвинск || Ветка || Вилейка || Витебск || Волковыск || Воложин || Высокое\Ганцевичи || Глубокое || Гомель || Горки || Городок || Гродно|| Давид-Городок || Дзержинск || Дисна || Добруш || Докшицы || Дрогичин || ДЖабинка || Житковичи || ЖлоЗаславльбин || Жодино ||убровно|| Дятлово|| Ельск|| Иваново || Ивацевичи || ИвьеКалинковичи || Каменец || Кировск || Клецк || Климовичи || Кличев || Кобрин || Копыль || Коссово || Костюковичи || Кричев || Крупки Лепель || Лида || Логойск || Лунинец || Любань || Ляховичи Малорита || Марьина Горка || Микашевичи || Минск || Миоры || Могилёв || Мозырь ||Молодечно || Мосты || Мстиславль || Мядель Наровля || Несвиж || Новогрудок || Новолукомль || Новополоцк Орша || Осиповичи || Островец || ОшмяныППетриков || Пинск || Полоцк || Поставы || ПружаныРРечица || РогачёвССветлогорск || Свислочь || Слуцк || Сенно || Скидель || Славгород || Слоним || Смолевичи || Сморгонь || Солигорск || Старые Дороги || Столбцы || Столин Толочин || Туров Уздааниполь Хойники Чаусы || Чашники || Червень || Чериков || ЧечерскШШкловЩучин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словообразовательное гнездо со словом на выбор снег,книга или свет пожалуйста очень надо!!!!!!
Литература
Вопросы по книге "Дубровский". Help. 1. Что мы узнали о жизни Дубровского в Петербурге? 2. Каковы были отношения отца и сына Дубровских? 3. Как ...
Русский язык