Республика Беларусь - государство в Восточной Европе. граничит с польшей , литвой, латвией, россией, украиной. столица- город Минск . он расположен приблизительно на той же широте, что Гамбург и Дублин. областные центры- Минск,...

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Республика Беларусь - государство в Восточной Европе. граничит с польшей , литвой, латвией, россией, украиной. столица- город Минск . он расположен приблизительно на той же широте, что Гамбург и Дублин. областные центры- Минск,гомель, Витебск, Могилев, гродно, Брест. написать название городов

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