1. Спишите слова в столбик, распределяя их по алфавиту и расставляя ударения. Выясните значения непонятных слов. Допишите, чтобы получились словосочетания. (Можно сразу писать словосочетания! Но! Помните про алфавитный порядок!...

Русский язык

1. Спишите слова в столбик, распределяя их по алфавиту и расставляя ударения. Выясните значения непонятных слов. Допишите, чтобы получились словосочетания. (Можно сразу писать словосочетания! Но! Помните про алфавитный порядок!) Энергия, акварель, детектив, бутерброд, аптека, федеральный, декада, кофе, академик, бандероль, партер, берет, стенд, тезис, музей, шинель, термин, туннель, кафе, антенна, депо, компресс, адъютант, объект, эксперт, магазин, квартал, партер, тефтели, аргумент, километр, шофёр, документ, алфавит, гусеница, свёкла, воспринять, мышление, искра, диалог, каталог, газопровод, жалюзи, каучук, компостировать. 2. Запишите слова, первые части которых видео-, теле-, анти-, авто-, а также слова, последние части которых –фон, -граф, -лог, -ман. Составьте шесть предложений с любыми из них. Дам 150 баллов пожалуйста срочно нужно сделать!!!

Автор: Гость