Що означає фразеологізм- переводити хліб?
Українська мова
Що означає фразеологізм- переводити хліб?
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Гость:
Витрачати просто так. використовувати без потреби
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