Що означає фразеологізм- переводити хліб?

Українська мова
Що означає фразеологізм- переводити хліб?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витрачати просто так. використовувати без потреби
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите выполнить лабораторную работу по биологии. "Изменение размера зрачка" 1. Вам нужно закрыть глаза и резко открыть их, сделать вывод. ...
Ответить
Русский язык
Республика Беларусь - государство в Восточной Европе. граничит с польшей , литвой, латвией, россией, украиной. столица- город Минск . он расположен...
Ответить
Литература
Напишите сочинение по теме Катерина и Кабаниха как два полюса народной жизни
Ответить
Русский язык
Составьте словообразовательное гнездо со словом на выбор снег,книга или свет пожалуйста очень надо!!!!!!
Ответить
Литература
Вопросы по книге "Дубровский". Help. 1. Что мы узнали о жизни Дубровского в Петербурге? 2. Каковы были отношения отца и сына Дубровских? 3. Как ...
Ответить