Антоним к слову подруга=)пожайлуйста

Математика
Антоним к слову подруга=)пожайлуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Враг, недруг ,противник
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