По Англискому языку написать о родственниках
Английский язык
По Англискому языку написать о родственниках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто напиши когда родились кто тебе являются и как выгледят . переводчик тебе в поомощь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какое значение будет иметь переменная G в выражении G: = 42/2 + 4? А. 1; Б. 7; В. 21; Г. 25. 5. Какое значение будет иметь переме...
История
Задание 1. Заполните таблицу «Происхождение славян». 1)Ветви славян 2)Территори?? расселения 3)Потомки
Математика
Ванна имеет 4 краны. Если открыть их все, то она наполнится за 4 часа. Первый, второй и третий краны наполняют ее за 5 часов, второй, третий и четв...
Математика