Какое значение будет иметь переменная G в выражении G: = 42/2 + 4? А. 1; Б. 7; В. 21; Г. 25. 5. Какое значение будет иметь переменная M в результате выполнения М: = 20/10 + 10•(2•4/2)? А. 82; Б. 42; В. 80; Г. 4...

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Какое значение будет иметь переменная G в выражении G: = 42/2 + 4? А. 1; Б. 7; В. 21; Г. 25. 5. Какое значение будет иметь переменная M в результате выполнения М: = 20/10 + 10•(2•4/2)? А. 82; Б. 42; В. 80; Г. 40. 6. Чему равна переменная К после следующих действий: K: = 10; S: = K + K + 5; K: = S; S: = K − 10? А. 10; Б. 15; В. 5; Г. 25. 7. Чему равна переменная S в результате выполнения следующих действий: S: = 100; K: = S + 50; S: = К − S; K: = S + 150? А. 100; Б. 200; В. 150; Г. 50.

Автор: Гость