Помогите!!!Пожалуйста.... 2-Прочитай названия животных.Подчеркни волнистой линией те,которые обитают га полях.Дополни список своими примерами. Колорадский жук,дятел,серая куропатка,мышь-малютка,белка,сова,пустельга,__________...
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Помогите!!!Пожалуйста.... 2-Прочитай названия животных.Подчеркни волнистой линией те,которые обитают га полях.Дополни список своими примерами. Колорадский жук,дятел,серая куропатка,мышь-малютка,белка,сова,пустельга,______________ 3-Составь 2-3 цепи питания,которые сложились в поле. ____________________ _____________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полях обитают: колорадский жук, серая куропатка, мышь-малютка, ... крот, полевая мышь... пшеница - хомяк - орёл рожь - тушканчик - сова
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