Помогите пожалуйста. 2а
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Помогите пожалуйста. 2а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Got room got big window the window the door brown the brown got blue yellow carpet the got grey bed grey desk blue grey yellow chairs computer room
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