Помогите пожалуйста!!!!!! 4x вквадрате-16х=0 25х в квадрате-1=0 2х в квадрате-7х+3=0 х в квадрате+3х=18 5х в квадрате-2х+3n=0 x в четвертой степени+2х в квадрате-8=0

Алгебра

Помогите пожалуйста!!!!!! 4x вквадрате-16х=0 25х в квадрате-1=0 2х в квадрате-7х+3=0 х в квадрате+3х=18 5х в квадрате-2х+3n=0 x в четвертой степени+2х в квадрате-8=0

Автор: Гость