Помогите пожалуйста!!!!!! 4x вквадрате-16х=0 25х в квадрате-1=0 2х в квадрате-7х+3=0 х в квадрате+3х=18 5х в квадрате-2х+3n=0 x в четвертой степени+2х в квадрате-8=0
Алгебра
Помогите пожалуйста!!!!!! 4x вквадрате-16х=0 25х в квадрате-1=0 2х в квадрате-7х+3=0 х в квадрате+3х=18 5х в квадрате-2х+3n=0 x в четвертой степени+2х в квадрате-8=0
Ответ(ы):
Гость:
4x²-16x=0 4x(x-4)=0 4x=0 и x-4=0 x1=0, x2=4 25x²-1=0 25x²=1 x²=1/25 x=√(1/25) x=1/5 x=0.2 2x²-7x+3=0 D=49-24=25=5² x1=3 x2=0.5 короче дальше мне лень
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