Перечислите черты приспособленности ящерицы к наземному образу жизни

Гость: Гость:

Уплощенное тело, довольно приземистое, ноги по бокам тела, длинный хвост-балансир, форма тела обтекаемая - все, чтобы двигаться как можно быстрее и по возможности легко проходить сквозь норы и расщелины. Часто - маскирующая окраска.