Перечислите черты приспособленности ящерицы к наземному образу жизни
Биология
Перечислите черты приспособленности ящерицы к наземному образу жизни
Ответ(ы):
Гость:
Уплощенное тело, довольно приземистое, ноги по бокам тела, длинный хвост-балансир, форма тела обтекаемая - все, чтобы двигаться как можно быстрее и по возможности легко проходить сквозь норы и расщелины. Часто - маскирующая окраска.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста !! надо перевести на английский и поставить в косвенную речь 1.Ангелин??-Следует больше показывать сериалов и передач о моде и стиле ...
Математика
За некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей . Сколько альбомов , которые в 3 раза дороже тетрадей , можно купить за эту сумму денег? Iirna ...
Русский язык