Помогите пожалуйста : a) 2t+1/2-t + 4t-3/t-2 б) 2-ab/2a+ab + b/2+b в) с - с^2/с+1 г) 2/x + 3x-2/x+1 д) 3+x/x^2+x - 1/x+1 + 2/x e) 4/x^2-4 - 1/x-2 - 1/x+2
Алгебра
Помогите пожалуйста : a) 2t+1/2-t + 4t-3/t-2 б) 2-ab/2a+ab + b/2+b в) с - с^2/с+1 г) 2/x + 3x-2/x+1 д) 3+x/x^2+x - 1/x+1 + 2/x e) 4/x^2-4 - 1/x-2 - 1/x+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ответы на фото вверху над дробью множители (привести к общему знаменателю) в некоторых случаях был вынесен минус за скобки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !
Русский язык
Українська мова
Русский язык
Сколько грамматических основ в предложении: Когда для человека главное - получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно...