Помогите пожалуйста Блёкнут²
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Помогите пожалуйста Блёкнут²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блёк корень, ну и т суффикс, нулевое окончание
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