Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнен??я алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2×а-б х:а+5 б:х+х×а с:5 х:б×3-с

Информатика

Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнен??я алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2×а-б х:а+5 б:х+х×а с:5 х:б×3-с

Автор: Гость