Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнен??я алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2×а-б х:а+5 б:х+х×а с:5 х:б×3-с
Информатика
Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнен??я алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2×а-б х:а+5 б:х+х×а с:5 х:б×3-с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a, b, c, x: integer; begin a := 7; b := 1; c := 12; a := 2 * a - b; x := a + 5; b := x + x * a; c := 5; x := b * 3 - c; Println(a, b, c, x); end. Вывод 13 252 5 751
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