Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнен??я алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2×а-б х:а+5 б:х+х×а с:5 х:б×3-с

Информатика
Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнен??я алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2×а-б х:а+5 б:х+х×а с:5 х:б×3-с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     a, b, c, x: integer; begin     a := 7;     b := 1;     c := 12;          a := 2 * a - b;     x := a + 5;     b := x + x * a;     c := 5;     x := b * 3 - c;          Println(a, b, c, x); end. Вывод 13 252 5 751
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