ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Четыре машинистки, разделив между собой рукопись, могут перепечатать её за 8 часов 20 мин. Сколько надо добавить машинисток, чтобы эта рукопись была перепечатана на 1 час 40 мин скорее?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Четыре машинистки, разделив между собой рукопись, могут перепечатать её за 8 часов 20 мин. Сколько надо добавить машинисток, чтобы эта рукопись была перепечатана на 1 час 40 мин скорее?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в...
Русский язык