ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Четыре машинистки, разделив между собой рукопись, могут перепечатать её за 8 часов 20 мин. Сколько надо добавить машинисток, чтобы эта рукопись была перепечатана на 1 час 40 мин скорее?

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Четыре машинистки, разделив между собой рукопись, могут перепечатать её за 8 часов 20 мин. Сколько надо добавить машинисток, чтобы эта рукопись была перепечатана на 1 час 40 мин скорее?
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