Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в ответах чисел, а именно 16 24 32 42 может равняться...

Математика

Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в ответах чисел, а именно 16 24 32 42 может равняться...

Автор: Гость