Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в ответах чисел, а именно 16 24 32 42 может равняться...
Математика
Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в ответах чисел, а именно 16 24 32 42 может равняться...
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