ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! ДА 50 БАЛЛОВ! НУЖНО РЕШЕНИЕ ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. 7 НЕ НУЖНО.

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! ДА 50 БАЛЛОВ! НУЖНО РЕШЕНИЕ ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. 7 НЕ НУЖНО.

Автор: Гость