ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! ДА 50 БАЛЛОВ! НУЖНО РЕШЕНИЕ ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. 7 НЕ НУЖНО.
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! ДА 50 БАЛЛОВ! НУЖНО РЕШЕНИЕ ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. 7 НЕ НУЖНО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только 125 подходит Начало координат (0,0), через нее проходит только y=-5x²+x
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