Помогите пожалуйста дам 50 баллов,пожалуйста!3 и 5 сделайте пожалуйста все подробно рассписовать не просто ответ все по действиям напишите у себя в тетрадки и скиньте фото
Математика
Помогите пожалуйста дам 50 баллов,пожалуйста!3 и 5 сделайте пожалуйста все подробно рассписовать не просто ответ все по действиям напишите у себя в тетрадки и скиньте фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
333333333333333333333 53,361 идем на 2 знака влево и 0,53361
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