Помогите пожалуйста дам 50 баллов,пожалуйста!3 и 5 сделайте пожалуйста все подробно рассписовать не просто ответ все по действиям напишите у себя в тетрадки и скиньте фото

Математика

Помогите пожалуйста дам 50 баллов,пожалуйста!3 и 5 сделайте пожалуйста все подробно рассписовать не просто ответ все по действиям напишите у себя в тетрадки и скиньте фото

Автор: Гость