Помогите пожалуйста Это не все там еще есть вошпросы

География
Помогите пожалуйста Это не все там еще есть вошпросы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-а 2-в 3-б 4-а 5-б Вероятно так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно составить текст на английском со словами affect (v) [ə’fekt] или affect (n) [‘æfekt] arrange [ə’reɪnʤ] discord [‘dɪskɔːd] gasp [gɑːsp...
Ответить
Химия
Рассчитать массу серной кислоты полученной, при взаимодействии 6.5г сульфата цинк?? с водой, если массовая доля выхода серной кислоты от теоретичес...
Ответить
Математика
Как найти ребро куба, если объём равен 64 кубических сантиметров.
Ответить
Английский язык
Составьте предложение из слов.
Ответить
Химия
1. Какие должны быть отличительные свойства веществ с молекулярной решёткой? 2. Ка??ово их агрегатное состояние? 3. Приведите примеры веществ с м...
Ответить